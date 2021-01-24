Tekirdağ'da martıların "balık ve ekmek kapma" mücadelesi
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Tekirdağ'da martıların "balık ve ekmek kapma" mücadelesi

24.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:26
Tekirdağ'da martıların

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların, balık ve ekmek kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Süleymanpaşa'da sahile akın eden martıların, balık ve ekmek kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Sahil dolgu alanda kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanlarını ve martıları besliyor.

Ekipler tarafından kıyıya dökülen balıkları ve ekmekleri kapabilmek için kanat çırpan martıların, birbirleriyle yarışı güzel görüntülere sahne oluyor.

İlçe genelinde sokak sokak dolaşan ekipler belirli noktalara da kedi ve köpekler için mama bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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