Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
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Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu

Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayram öncesi Tekirdağ'da alışveriş telaşına düşen vatandaşlar marketlerde kuyruk oluşturdu.

Bayram öncesi Tekirdağ'da alışveriş telaşına düşen vatandaşlar marketlerde kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramına saatler kala vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamlamak için yürüme mesafesindeki alışverişlere akın ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde de Ramazan Bayramı telaşına düşen vatandaşlar alışveriş marketlerine akın etti. Alışverişi son saate bırakan vatandaşlar, marketlerin kasaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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