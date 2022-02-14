TEKİRDAĞ'DA MARKETLERDE KDV DENETİMİ - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA MARKETLERDE KDV DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEMEL gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetimlerinde bulundu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEMEL gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetimlerinde bulundu.

'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri' tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler için Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimlerinde bulundu. Ekipler, fiyatlar tek tek incelerken, notlar tuttu. Kasada da fiyat denetimi yapan yetkililer, denetimlerin süreceğini belirtti.

TEKİRDAĞ'DA MARKETLERDE KDV DENETİMİ

TEKİRDAĞ'DA MARKETLERDE KDV DENETİMİ

TEKİRDAĞ'DA MARKETLERDE KDV DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Gazete, Güncel, Haberler

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