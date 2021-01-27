Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı

27.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:53
Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin lüks bir minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan Suriyeli 9 göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, polisin lüks bir minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan Suriyeli 9 göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- Tekirdağ güzergahını kullanarak, göçmenlerin yasadışı yollardan yurt dışına götürüldüğünü belirledi. Bu kapsamda C.A.'nın kullandığı 34 AJA 844 plakalı lüks minibüsle Yunanistan sınırına göçmen taşıdığını tespit eden polis, aracı takibe aldı. Beyazköy mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 3'ü 18 yaşından küçük 9 Suriyeli göçmen yakalandı, sürücü C.A., gözaltına alındı.Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltındaki sürücü C.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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