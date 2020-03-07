Tekirdağ'da LPG yüklü tır devrildi

07.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:41

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde LPG dolusu tanker takılı tır devrildi. Kazayı gören vatandaşlar paniğe kapılırken, olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi.



Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kurtdere Mahallesinde, LPG yüklü 41 EF 141 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. LPG dolusu tırın devrildiğini gören etraftaki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen kısa sürede durumu İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Şans eseri zarar görmedi



Çarpmanın etkisi ile tırın LPG ile dolu olan römorku şans eseri zarar görmediği anlaşılırken, LPG dolusu tırın arkasına bağlı tanker görenlere korku dolu anlar yaşattı. Güvenlik önlemlerinin ardından alanda itfaiye ekipleri de hazır bekletilerek, paniğe neden olan LPG tankeri takılı tır çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile paniğe neden olan LPG dolu tankere takılı tır sorunsuz bir şekilde kaldırıldı.



Tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA