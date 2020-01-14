Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek
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Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek

Çorlu ilçesinde Trakya Şanlıurfalılar Derneği ile Doğa ve Hayvanseverler Derneği iş birliğinde lokantacılar, dükkanlarındaki artan yemekler ile sokak hayvanlarını besleyecek.

14.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:16
Tekirdağ'da lokantacılar artan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyecek

ilçesinde Trakya Şanlıurfalılar Derneği ile Doğa ve Hayvanseverler Derneği iş birliğinde lokantacılar, dükkanlarındaki artan yemekler ile sokak hayvanlarını besleyecek.

Trakya Şanlıurfalılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Sokak Hayvanları Üşümesin Aç Kalmasın" projesi çerçevesinde derneğe üye lokantalardaki artan yemekler toplanacak.

Bu yemekler Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyelerince sokak hayvanlarına götürülecek.

Kaynak: AA
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