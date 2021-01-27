Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak
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Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak

27.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:12

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini kaybetmesiyle 4 gündür limanda bekleyen balıkçılar, açılarak istavrit için ağ atacak.

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini kaybetmesiyle 4 gündür limanda bekleyen balıkçılar, açılarak istavrit için ağ atacak.

Lodos nedeniyle 4 gündür kıyıda tamir işleri yapan balıkçılar, bugün Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın düzelmesiyle balıkçıların denize açılacağını söyledi.

Lodosun balıkçıları olumsuz etkilediğini belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar 4 gündür limandaydı. Tayfalar ağ onarımı yaptı. Herkes havanın dinmesini bekliyordu. Bugün hava düzeldi ve balıkçılar nasiplerini aramak için denize açılacak. İnşallah istavrit avlayıp kıyıya dönecekler. Bu zor günlerde ne kadar balık olursa balıkçılar o kadar çok sevinir." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de eksiklerini tamamladıklarını ve denize açılacaklarını belirterek, "Bu aralar daha çok hamsi ve istavrit oluyor. Balıkçılar tuttukları hamsi ve istavritlerle seviniyor.

Allah bereket versin, evimize ekmek götürebiliyoruz. İnşallah balık devam eder de vatandaşlarımız taze balık yer." ifadeerini kullandı.

Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak
Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak
Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak
Lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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