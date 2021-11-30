Tekirdağ'da lodos nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespiti yapılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da belediye ekipleri, dünden bu yana etkili olan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yeri ve binalarda hasar tespit ile onarım çalışmalarına başladı.

İl genelinde yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve şiddetli yağış nedeniyle bazı ağaç ve direkler devrildi, ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Belediye ekipleri zarar gören iş yeri ve binalarda hasar tespit ile onarım çalışması başlattı.

Devrilen ağaç ve direkler bulunduğu yerlerden kaldırıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Veliköy Mahallesi'ndeki bir fabrika ve bir apartmanın çatısının uçtuğunu, bir iş yerinin çatısının da çöktüğünü söyledi.

Duru, ekiplerin söz konusu yerlerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da ekiplerin yağış ve fırtınaya karşı hazır bekletildiğini bildirdi.

Kent merkezinde Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları yollardan kaldırdı.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Volkan Caddesi'ndeki bir binanın çatısından uçan kalaslar çevredeki binaların camlarına ve dış cephelerine zarar verdi.

İtfaiye ekipleri çatıdan sarkan yağmur suyu kanalını çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde kesti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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