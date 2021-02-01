Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
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Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

01.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:00
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ'da hızı saatte 70 kilometreyi bulan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, gemiler açıkta demirledi, balıkçılar da denize açılamadı.

TEKİRDAĞ'da hızı saatte 70 kilometreyi bulan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, gemiler açıkta demirledi, balıkçılar da denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da, hafif yağışın ardından etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki tanker ve şilepler Tekirdağ açıklarında demirledi. Kıyıya vuran 3 metrelik dalgalar nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi'nde denize açılamayan balıkçılar, balıkçı barınaklarında bekliyor. Fırtına nedeniyle balık avına çıkamadıklarını belirten balıkçı Gökhan Koç, fırtınanın dinmesini bekleyeceklerini söyledi.


Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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