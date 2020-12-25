Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti
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Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti

25.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:52

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde daha önce yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanmak amacıyla birçok hijyen ürünü geliştiren Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Lisesinin öğrencileri, el antiseptiği de üretti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde daha önce yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanmak amacıyla birçok hijyen ürünü geliştiren Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Lisesinin öğrencileri, el antiseptiği de üretti.

Lisenin kimya bölümü öğrencileri, pandemi döneminde ürettikleri dezenfektan, yüzey temizleyici, kolonya ve sıvı sabunların yanına bir ürün daha ekledi. Öğrenciler okulun laboratuvarında el antiseptiği yaptı.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Kader Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde salgınla mücadeleye katkı sağlamak için böyle bir çalışmada bulunduklarını söyledi.

Okulda ürettikleri hijyen malzemelerini birçok hastane ve kamu kurumuna gönderdiklerini anlatan Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Musa Türkseven ise yeni bir ürün geliştirerek salgınla mücadeleye katkıda bulundukları için sevinçli olduklarını ifade etti.

Okulun müdürü Furkan Bayındır da "meslek lisesi memleket meselesi" diyerek devlete ve halka destek olabilmek için önce dezenfektan, ardıdandan kolonya ürettiklerini belirtti.

Daha sonra kamu kurumları için Kovid-19 sürecinde yüzey temizleyici gibi birçok ürün geliştirdiklerini anlatan Bayındır, "Üretim için çıktığımız yolda devletimize katkımız olsun dedik ve sprey el antiseptiği ürettik. Öğrencilerimiz bunun ilk numunelerini aldı ve seri üretime geçtik. Öğrencilerimizle beraber devletimizin ve milletimizin yanındayız." dedi.

Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti
Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti
Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti
Liseliler dezenfektandan sonra el antiseptiği de üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:52:41. #1.15#
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