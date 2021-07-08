Tekirdağ'da lise öğrencilerinin hazırladığı "antibakteriyel önlük" 10 bin öğretmene dağıtılacak

Tekirdağ'da Ar-Ge merkezi seçilen Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği "antiviral, antibakteriyel, su ve kir itici" özellikli 10 bin önlük öğretmenlere dağıtılacak.

Tekirdağ'da Ar-Ge merkezi seçilen Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği "antiviral, antibakteriyel, su ve kir itici" özellikli 10 bin önlük öğretmenlere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, proje kapsamında okula yaklaşık 1 milyon lira kaynak sağladı. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde çeşitli işlemlerden geçirdikleri kumaşlardan 10 bin önlük üretti. Üretimi tamamlanan önlükler öğrenciler tarafından tamamen hazır hale getirildikten sonra il genelindeki öğretmenlere verilecek.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, meslek liselerinin kente ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Meslek liselerinin döner sermayeye bağlı üretim yaptığını anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Okulumuz Ar-Ge merkezi olması dolayısıyla sadece maske değil aynı zamanda maske yapan 3 makine de üretti. Okulumuzda salgın döneminde 1,5 milyon maske yapıldı. Öğretmenlerimiz için de su ve kir itici hem de antiviral özelliğe sahip özel önlük ürettik. Marka, patent ve faydalı model çalışmaları anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesleki eğitimde okulumuz 2020 yılında 2 milyon 400 bin lira ciro yaptı. Toplamda ilçemizin cirosu 7,5 milyon liraydı."

"İpliğimizi kendimiz ürettik, dokuma tezgahlarımızda dokuduk"

Okulun müdürü Murat Kıroğlu ise Ar-Ge merkezi olarak Bakanlığa her yıl 2 proje sunduklarını dile getirdi.

Projelerden birinin öğretmenlere yönelik önlük üretimiyle ilgili olduğunu belirten Kıroğlu, "Bu önlüğümüzün özelliği antiviral, antibakteriyel, su ve kir itici olması. Su itici özelliği sağlamamızın sebebi, öğretmenlerimizin üzerlerine herhangi bir şey sıçradığında, bunun akıp gittiğini veya üzerlerine bulaşmadığını görerek psikolojik anlamda huzurlu olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Tekstil okulu oldukları için ipliği de öğrencilerin ürettiğini vurgulayan Kıroğlu, şunları kaydetti:

"İpliğimizi önlük kalitesine göre ürettik. Kendi dokuma tezgahlarımızda dokuduk. Ardından beyazlatma işlemini gerçekleştirerek önlükleri hazırladık. Önlüklerimiz tamamlandı. Öğrencilerimiz hazır hale getirecek ve Tekirdağ'daki tüm öğretmenlerimize ulaştıracağız. Aynı zamanda itfaiyecilere yanmaz kıyafet yapabiliriz. Bu gibi çalışmalarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz."

Öğrencilerden Emre Yırtar da eğitim alıp tecrübe kazandıkları okulda öğretmenleri için özel önlükler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 45 Ar-Ge merkezi kurmuş ve patent, faydalı model, marka ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştı.

Bu kapsamda Tekirdağ'da Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil alanında Ar-Ge merkezi seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman