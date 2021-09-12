Tekirdağ'da lise öğrencileri 10 bin öğretmen için hijyen seti hazırladı

Tekirdağ'da Ar-Ge merkezi olan Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskelerin de içinde yer aldığı 10 bin hijyen seti, kentteki öğretmenlere dağıtıldı.

Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde çeşitli işlemlerden geçirdikleri özel bir kumaştan 3 katlı 100 bin maske üretti.

Üretimi tamamlanan maskeler, öğrenciler tarafından paketlenerek hazırlandı. İçerisine dezenfektan konulan hijyen setleri tamamen hazır hale getirildikten sonra il genelindeki öğretmenlere ulaştırıldı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, meslek liselerinin kente ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Meslek liselerinin önemli işler yaptıklarını belirten Gümüş, "Okulumuz maske makinesi, maske ve N95 maske üretimlerinin ardından şimdi de ilimizdeki öğretmenler için 10 bin hijyen seti hazırladı. Öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için üretmeye çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Öğrencilerimiz 10 bin öğretmen için 100 bin maske yaptı"

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu ise öğrencilerinin örnek çalışmalara imza attığını dile getirdi.

Öğrencilerin hem kendilerini geliştirdiğini hem de öğretmenlerine güzel bir set hazırladıklarını anlatan Kıroğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz 10 bin öğretmen için 100 bin maske yaptı. Gece gündüz çalışarak maskeleri ve paketleme işlemlerini tamamladılar. Maskenin yanı sıra el dezenfektanlarının da yer aldığı setleri öğretmenlerimize ulaştırdık. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde maske ihtiyacı olan okullarımız için maske üretmeye de devam ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığının, mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 45 Ar-Ge merkezi kurmasıyla, patent, faydalı model, marka ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilmeye başlandığını aktaran Kıroğlu, okulda tasarladıkları ürünleri daha da geliştirerek üretime devam edeceklerini bildirdi.

Öğrencilerden Ramazan Alan ise her zaman öğretmenlerinin kendileri için çalışmalar yaptığını, bu sefer de öğrencilerin öğretmenleri için hijyen seti hazırladığını anlatarak, bundan gurur duyduklarını belirtti.