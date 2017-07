Tekirdağ'da Lisanslı Depolara Buğday Alımı Başladı

Tekirdağ'da lisanslı depolara buğday alımının başladığı bildirildi.



Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı Bülent Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin buğdaylarını lisanslı depolara sıra beklemeden teslim edebileceğini söyledi.



Çiftçilerin ürünlerinin bu depolarda 24 ay boyunca aynı miktar ve kalitede muhafaza edileceğini ifade eden Can, "Lisanslı depolara buğday alımları devam ediyor. Çiftçilerimiz depoya bıraktıkları ürünlerini ister Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) isterlerse de serbest piyasaya satabilecekler." dedi.



Can, çiftçilerin yüzde 2 Stopaj ve yüzde 2 SGK kesintisinden muaf olacaklarını da anımsatarak, ürününü teminat gösteren üreticilerin, Ziraat Bankası yada Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.