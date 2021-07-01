Tekirdağ'da LGS'de tam puan alan Kınay ve Tereci, başarının sırrını "düzenli çalışmak" olarak açıkladı
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Tekirdağ'da LGS'de tam puan alan Kınay ve Tereci, başarının sırrını "düzenli çalışmak" olarak açıkladı

Tekirdağ'da LGS'de tam puan alan Kınay ve Tereci, başarının sırrını 'düzenli çalışmak' olarak açıkladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Zeynep Naz Kınay ve Mustafa Eren Tereci, başarının mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Zeynep Naz Kınay ve Mustafa Eren Tereci, başarının mutluluğunu yaşıyor.

Özel Trakya Koleji öğrencileri Kınay ve Tereci, LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan aldı.

Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısının, sistemli çalışmaya bağlı olduğunu söyledi.

Çalışmadan hiçbir başarının gelemeyeceğine işaret eden Kınay, "Bir gün çalışayım bir gün çalışmayayım demekle olmuyor, her gün ve düzenli çalışmak gerek. Konuları unutmamak için konu tekrarı yapmalı ve bol bol deneme testleri çözmeliyiz. Olabildiğince farklı soru tiplerini incelemek ve psikolojik olarak da kendini hazırlamak çok önemli." dedi.

Tereci de istikrarlı ders çalışıp başarılı sonuca ulaştığını belirterek, "Genel olarak en önemli şey kararlı ve istikrarlı çalışmak. Ben hayatın sadece sınavlardan ibaret olmadığını bilerek yeterince çalıştım. İnsanın stres yönetimi ile kendisini motive etmesi gerek. Sınavda değil sınav öncesinde de durumu algılayarak çalışmak önemli." diye konuştu.

Öğrencilerin anneleri Nesrin Kınay ile Suna Tereci de çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Okulun yönetim kurulu başkanı Şule Çalışkan ise okullarından LGS'ye giren 47 öğrenciden 2'sinin tam puan aldığını ifade etti.

Çalışkan, öğrencilere bundan sonra ki yaşamlarında da başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da LGS'de tam puan alan Kınay ve Tereci, başarının sırrını "düzenli çalışmak" olarak açıkladı - Haberler
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