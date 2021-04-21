Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı

Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında, kuşların akıma kapılmasını önlemek için elektrik direklerine konulan özel platformlara leylekler yuva yapıyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında, kuşların akıma kapılmasını önlemek için elektrik direklerine konulan özel platformlara leylekler yuva yapıyor.

Proje kapsamında 50 platform, ekipler tarafından Tekirdağ'da belirlenen direklere yerleştirildi.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'ne konulan platformlara leylekler yuva yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında olduğunu söyledi.

Baharın gelmesiyle Trakya'ya göç eden leyleklerin kırsal mahallelerde yuvalandığını belirten Şirin, "Bu proje leyleklerin daha güvenilir yuvalara kavuşmasını sağladı. Elektrik direklerini kullanan leyleklerin önceden telef olduklarını biliyoruz. Bunları da ortadan kaldırmanın en güzel yolu yapay yuvalamaydı." dedi.

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş da leyleklerin platformlara yuva yapmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Özellikle çocukların leylekleri merakla izlediğini anlatan Ertaş, "Eskiden akıma kapıldıkları ya da yuva olmadığı için mahalleye gelemeyen leylekler burada artık yuva yapmaya başladı. Çocuklarımız da yeniden leylek görmeye başladı. Bu tür projelerin artırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Abdullah Avcı Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:05:25. #1.15#

title