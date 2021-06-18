Tekirdağ'da 'Lavanta Günleri'

TEKİRDAĞ'da 2 gün sürecek 'Lavanta Günleri' başlarken, Vali Aziz Yıldırım, herkesi etkinliğe katılmaya davet ettiklerini söyledi.

TEKİRDAĞ'da 2 gün sürecek 'Lavanta Günleri' başlarken, Vali Aziz Yıldırım, herkesi etkinliğe katılmaya davet ettiklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 2 günlük 'Lavanta Günleri' başladı. Mor tarlalardaki etkinliğe ilk gün Vali Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ile kent sakinleri katıldı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, mor tarlalarda fotoğraf çektirildi. Vali Aziz Yıldırım, lavantanın son yıllarda ülkede ekim alanlarının genişlediğini belirterek, "Aynı zamanda aromatik bir bitki. Yine bütün dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle bu pandemi döneminde çok fazla revaçta olduğunu, müşteri bulduğunu biliyoruz hepimiz ama tabi ki lavanta bizim geleneksel bitkilerimizden bir tanesi. Lavanta kokusu her zaman evlerde tercih edilen bir kokuydu. İlimizde aslına bakarsanız çok geniş alanlarda lavanta dikiliyor, ekiliyor ve bundan faydalanılıyor. Bunu yeterince tanıtmadığımızı düşünmüştük sonrasında bu tarz bir etkinlik yaptık. Bugün burada hava birazcık hafif de olsa yağıyor, buna rağmen arkadaşlarımız burada, vatandaşımız burada. Bu bizim için oldukça sevindirici. Yol üzerinden gelip geçen vatandaşlarımızın da lavanta tarlalarına girerek resim çektirdiklerini biliyoruz. Artık düğün fotoğrafları, nişan fotoğrafları, özel gün fotoğrafları lavanta mevsiminde lavanta tarlalarında da çok güzel bir şekilde yer alıyor, çok güzel kareler veriyor. Bunun için biz buraya da bekliyoruz. Ülkemizin cennet vatanımızın birçok noktasında lavanta şenlikleri düzenleniyor, bizim de burada bugün başladı. 2 gün daha bu şekilde devam edecek. Gelen misafirlerimizi bekliyoruz, hepsini güzel anlar bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın