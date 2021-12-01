TEKİRDAĞ'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da bir kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da bir kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C., tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcu işleten Y.K., işyerine gelen bir kişinin altın bileklik çaldığını belirleyerek, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise başvurdu. Görüntülerde, kuyumcuya gelen kişi, bir süre işyeri sahibi ile sohbet ediyor. Kuyumcu Y.K.'nin bir ara arkasını dönmesi üzerine şüpheli tezgahtan aldığı altın belikliği cebine atıp, kuyumcudan ayrılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelediği görüntülerde, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Nijerya asıllı J.I.C., olduğunu belirledi. Polis, J.I.C.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Daha önce İstanbul'da aynı yöntemle 4 kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlenen J.I.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

TEKİRDAĞ'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

TEKİRDAĞ'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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