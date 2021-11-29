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Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Tekirdağ'da kuvvetli lodos nedeniyle 5 ağaç devrildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kuvvetli lodos nedeniyle 5 ağaç devrildi.

Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle Ertuğrul ve 100. Yıl mahallesinde ağaçlar devrildi.

Yola devrilen ağaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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