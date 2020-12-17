Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:32
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Öcal ile Karakaya, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını beğenen Öcal, "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğrafı için oy kullandı.

Öcal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

BİK Müdürü Karakaya ise "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Fecri Bağrık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını beğenirken, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy verdi.

Karakaya, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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