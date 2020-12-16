Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Ulusan, "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafına oy verdi.
"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'ın "Diyarbakır anneleri" fotoğrafını beğenen Ulusan, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı için oy kullandı.
Ulusan, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", "spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafını beğenirken, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.
Kalkan, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman