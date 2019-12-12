Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın

SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve İl Müdürü , Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Alan, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Alan, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesini seçti.

Alan, yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün ise "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Çanakkale'de çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Üzgün, "spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesi için kullandı.

Üzgün, bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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