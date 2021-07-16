Tekirdağ'da kurban kesim yerleri belirlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Şarköy ve Malkara ilçelerinde kurban kesim yerlerini belirledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Şarköy ve Malkara ilçelerinde kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bayram boyunca vatandaşların aksaklık yaşamaması için Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy mezbahaları, Süleymanpaşa mobil kesim ünitesi ve Malkara Et Kombina tesisinde kurban kesim hizmeti verileceği belirtildi.

Bu arada vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda kurban alışverişi yapabilmesi için 11 ilçedeki kurban pazarlarında denetimler devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyeye ait kurban kesim merkezlerinde vatandaşlara kaliteli, güvenli, sağlıklı ve hijyenik hizmet vermek için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman