Tekirdağ'da kumar oynayarak sosyal mesafeyi ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza yazıldı
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Tekirdağ'da kumar oynayarak sosyal mesafeyi ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza yazıldı

06.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:12
Tekirdağ'da kumar oynayarak sosyal mesafeyi ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza yazıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını kumar oynayarak ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını kumar oynayarak ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, içeriden sesler gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Evde arama yapan ekipler, 100 oyun pulu ile 4 deste iskambil kağıdı ele geçirdi.

Olay yerinde bulunan 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 40 bin 950 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan ev sahibi F.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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