Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı
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Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı

Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini ve kumar oynadığını belirledi.

Ekipler, 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza uyguladı.

Kumar oynamak için kullanılan oyun kartlarına el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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