Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza yazıldı.