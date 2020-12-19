Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 26 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan