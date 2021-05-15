Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye 49 bin 100 lira ceza uygulandı
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Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye 49 bin 100 lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye 49 bin 100 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, aralarında 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 10 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere toplam 49 bin 100 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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