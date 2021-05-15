Tekirdağ'da kumar oynayan 2'si muhtar 10 kişiye 49 bin 100 lira ceza uygulandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası verildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, aralarında 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 10 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere toplam 49 bin 100 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan