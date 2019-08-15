Tekirdağ'da kumar operasyonu

Tekirdağ'da kumar operasyonu

Tekirdağ'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.

15.08.2019 13:58
Tekirdağ'da kumar operasyonu

Tekirdağ'da yasadışı kumar oynatıldığı iddia edilen bir adrese operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 71 kişi hakkında işlem başlattı.

Düzenlenen operasyonda yasadışı tombala oynandığı tespit edilirken, adreste bulunan 71 kişi hakkında işlem başlatıldı. İşletme sahibi B.B. (39) gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan araç gereçlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.