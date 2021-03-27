Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför tutuklandı
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Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Araçtaki aramada, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü G.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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