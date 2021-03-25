Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Takside yapılan aramada, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından taksici G.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman