Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför gözaltına alındı
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Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kullandığı takside uyuşturucu hap ele geçirilen şoför gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Takside yapılan aramada, 3 bin 542 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından taksici G.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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