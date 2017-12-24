Tekirdağ'da 'Kudüs' yürüyüşü



TEKİRDAĞ'da sivil toplum kuruluşları, siyasi partililer ve vatandaşlardan oluşan kalabalık, Kudüs için 'Kudüs'e özgürlük, insanlığa barış' adı altında yürüyüş düzenledi.



Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, Köprübaşı mevkiinde toplanarak Tuğlalı Park'a kadar yürüdü. Dev Türk bayrakları açılırken, kortejde AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel ve Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar, MHP İl Başkanı Koray Önsel ve MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan da yer aldı.Yürüyüşte, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.



Tuğlalı Park'ta toplanan kalabalık adına konuşan Tekirdağ İnsani Yardım Derneği (TİYAD) Başkanı Süleyman Çalışkan, Tekirdağ'dan güçlü bir ses vermek için meydanlara çıktıklarını ifade ederek, Tekirdağ'dan güçlü bir ses vermek için gene meydanlardayız ve Kudüs özgür olana kadar hep meydanlarda olacağız. Dünyayı emperyalist emelleri uğruna kana bulamak isteyen zalimler oyunlarını kurup, hamlelerini yaparak köşelerine çekilip, yeni planlarını uygulama peşindeler. Tarihin başlangıcından beri biz ıslah edicileriz deyip yeryüzünü fesat edenler gene barış adına soykırıma, işgale, zulme kapı aralamaktadırlar. Şiddeti daha da derinleştirerek, kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen Siyonist ve haçlı zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyorö dedi.



Konuşmaların ardından dualar okuyup grup, dağıldı.