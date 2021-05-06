Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açılamıyor
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Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açılamıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları avlanamıyor.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları avlanamıyor.

Marmara'da devam eden salya nedeniyle, balıkçılar 15 gündür denize ağ atamıyor. Deniz salyası kaynaklı tabaka, Süleymanpaşa balıkçı barınağında da birikerek ilginç görüntü oluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyasının besin elementlerinin çoğalması ve su sıcaklığının artması sebebiyle oluştuğunu söyledi.

Büyük tekneler için uygulanan av yasağının ardından, küçük tekne balıkçılarının da deniz salyasından olumsuz etkilendiğini belirten Pehlivanoğlu, "Marmara'da deniz salyası bu yıl çok uzun süre etkili oldu. Arkadaşlarımız ağları attıklarında salya dediğimiz çamur gibi olan bu madde bulaşıyor ve ağları tıkıyor. Ağları kayıklara, teknelere almak güçleşiyor. Bundan dolayı balıkçı arkadaşlarımız denize çıkmıyor. Şu anda limanda da tamamen salya olmuş durumda." dedi.

Balıkçı Naim Şirinkan da deniz salyasının bu yıl balıkçıları mağdur ettiğini dile getirdi.

Denize çıkamadıkları için kıyıda ağlarını onardıklarını anlatan Şirinkan, "3-4 aydır deniz salyası görülüyordu ama bugünlerde iyice arttı. Küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor. Balık tutamadığımız için mağduruz. Limanda görünen bu beyaz tabaka bütün Marmara'da var. Ağlara salya yapışınca tekneye ağları alamıyoruz. Bu salya böyle devam ederse balıkçının hali kötü olur." diye konuştu.

Balıkçı Eyüp Yiğiter ise yetkililerin deniz salyası konusunda çalışma yapması ve bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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