Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu
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Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

09.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:29
Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeşin, özel bir kreşteki personel tarafından darbedildiği iddia edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeşin, özel bir kreşteki personel tarafından darbedildiği iddia edildi.

Muhittin Mahallesi'ndeki özel bir kreşin öğrencileri 5 yaşındaki Y.B.G. ve 7 yaşındaki M.B.G, ailelerine, kreşteki personel tarafından dövüldüklerini ve kreşe gitmek istemediklerini söyledi.

Bunun üzerine aile, kreş sahibi A.G. ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi.

Görüntülerde çocuklarının kreş personeli N.S. tarafından darbedildiğini gören aile emniyete suç duyurusunda bulundu.

N.S. ise kreşten istifa etti.

İdari soruşturma sonucu kreş kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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