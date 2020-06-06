Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı
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Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan 2 kişi, yakalandı.

Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı
06.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:07

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan 2 kişi, yakalandı.

Yakınlarında koronavirüs tespit edilen 2 genç, test için Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Test yapılacağı sırada pencereden atlayarak hastaneden kaçak gençler, Hürriyet Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülen gençlere yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu kişilerin tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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