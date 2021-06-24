Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 23 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza uygulandı.