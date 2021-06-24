Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 23 kişiye para cezası verildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza uygulandı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Bağlık Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Horoz dövüştürerek bahis oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 79 bin 626 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi Z.A'ya yasa dışı bahis oynatmaktan işlem yapıldı.
Ekiplerce el konulan 9 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan