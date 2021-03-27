Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası verildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir bağ evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren kişilere para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir bağ evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren kişilere para cezası uygulandı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM şube müdürlükleri, Çorlu Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 17 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince bağ evi sahibi M.D'ye de idari para cezası verildi.

Ekiplerce el konulan 19 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda kaçan kişilere ait olduğu belirlenen 25 araç, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı