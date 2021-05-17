Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 115 bin 635 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 115 bin 635 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye ve Nusretiye mahallelerinde kapalı olması gerekirken alkol satılan iki adrese baskın yaptı.

Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 30 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 115 bin 635 lira ceza verildi.

Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi
Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi
Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ben Affleck Pınar Altuğ
Spor Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamada içkili restoranda bulunan 30 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 22:06:02. #1.11#

title