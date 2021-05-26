Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi
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Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken faaliyette olan işletmeye baskın yaptı.

Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 82 bin lira ceza kesildi.

İş yerinin faaliyetine son verilirken, aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi - Haberler
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