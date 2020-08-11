Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
11.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:54

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da denetimlere katıldı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Kaya, kentteki alışveriş merkezinde mağazaları gezerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol etti. Kaya, kurallara uyan vatandaş ve dükkanlardaki çalışanlara teşekkür etti.

Çorlu Kaymakamı Sarılı da Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel de Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi, Mandıracı Caddesi üzerindeki iş yeri sahiplerine bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

Kaymakam Sarılı, gazetecilere, ilçe esnafının büyük çoğunluğunun tedbirlere uyduğunun görüldüğünü söyledi.

Sürecin, kurallara uyarak birlikte kolayca atlatılacağını ifade eden Sarılı, "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız, bugün bütün ülkede yoğun bir katılımlı bir denetim başlattı. Bu kapsamda ilçemizde de, birim amirleri, müdürlerimiz ve kalabalık bir grup ile maske, temizlik, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda her yerde bir denetleme yaptık. Benim açımdan sevindirici olan, vatandaşlarımızın yüzde yüze yakını kurallara uyduğunu gördük." dedi.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de genelge gereğince sorumluluk sahalarında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kaynak: AA

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