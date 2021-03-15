Tekirdağ'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu
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Tekirdağ'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu

15.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:35
Tekirdağ'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar için mevlit okutuldu

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesince Orta Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Aziz Yıldırım, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını insan sağlığı için hiçe sayan, bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Fedakar sağlık çalışanlarına salgın döneminde vatandaşların da kurallara uyarak katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Herkes duyarlı olsun ki yapılan çalışmaların karşılığını alalım. Sağlıkçılar olarak halkımızın da bu mücadeleyi sırtlanması bizi memnun edecektir. Halkın duyarlılığı bize kuvvet verecektir. Valiliğimiz ve diğer yetkili kurumlar tarafından ilimizde denetimler yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen, aşı kadar kıymetli. Bu işin sonuna kadar da bunların kıymeti aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlerini daha da artırarak rehavete kapılmadan gayret göstermelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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