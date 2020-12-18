Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı
18.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:52
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin sahibi ve 12 müşterisinin kısıtlamalara uymadığını tespit etti.
Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira ceza yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan