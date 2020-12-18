Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin sahibi ve 12 müşterisinin kısıtlamalara uymadığını tespit etti.

Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan