Tekirdağ'da Kovid-19'a dikkati çekmek için ayçiçeklerine maske taktılar
Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid) mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla ayçiçeklerine maske takıldı.
09.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:32
Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid) mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla ayçiçeklerine maske takıldı.
Kapaklı Belediyesi, maske taktığı ayçiçeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Sosyal mesafemizi korur, maskemizi takar, günebakarız" notuyla paylaştı.
Belediye daha önce de sosyal medya hesaplarından Trakya şivesiyle mesajlar paylaşmıştı.
Kaynak: AA