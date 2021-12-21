Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli araç kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçtaki kişilerin 5 adresteki hırsızlık olayının faili H.A. ile 2 adresteki hırsızlık olaylarının faili O.E. olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title