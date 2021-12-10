Tekirdağ'da korsan taksiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da korsan taksiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da korsan taksiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korsan taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korsan taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul'dan gelen korsan taksi ile uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Kumbağ Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde yaptığı aramada 368 gram metamfetamin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan S.G. ve S.O. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title