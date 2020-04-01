Tekirdağ'da Koronayı fırsat bilen atlar sokağa indi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa

Tekirdağ'da Koronayı fırsat bilen atlar sokağa indi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Korona virüs nedeniyle meydanları boş bulan atlar sokakta başıboş gezerek, buldukları yeşillik alanda otlanmaya çalıştı.

01.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Tekirdağ'da Koronayı fırsat bilen atlar sokağa indi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Korona virüs nedeniyle meydanları boş bulan atlar sokakta başıboş gezerek, buldukları yeşillik alanda otlanmaya çalıştı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan Korona Virüs ve havaların soğuk olması nedeniyle Tekirdağ'da ve ilçelerinde sokaklar büyük oranda boşaldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sokakların boş ve sakin olduğunu fırsat bilen bir grup at meydanlara indi. Meydandaki yeşillik alanda bir süre otlanan atlar çevreden geçen vatandaşlar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde sokakların sakin olması nedeniyle atların rahat rahat hareket edip dolaştığı gözlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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