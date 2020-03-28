Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri sürüyor Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent merkezi ile ilçelerde alınan tedbirler devam ediyor.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent merkezi ile ilçelerde alınan tedbirler devam ediyor.

Belediye ekiplerince ilçelerde ve kent merkezinde gerekli ilaçlama çalışmaları yapıldı, sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.

Toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralı denetlendi.

Kolluk kuvvetlerince, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunulabilecek alanlar kontrol edildi.

Polis, zaman zaman cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olanları zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Vatandaşların il genelinde "Evde kal" çağrısına uydukları gözlendi.

Tedbirler kapsamında 6 Nisan'dan itibaren toplu taşıma araçlarında nakit ödeme uygulaması kaldırılacak.

Kaynak: AA