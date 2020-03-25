Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin her köşesinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, otobüslerde yolculuk eden vatandaşların gün boyu ve belli aralıklarla ateşlerini ölçüyor.

Ekipler ayrıca vatandaşlara koronavirüsten korunmak amacıyla uyulması gereken hijyen kurallarıyla ilgili uyarıda bulunuyor.

Öte yandan toplu ulaşım araçlarına Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından el dezenfektanları monte edildi.

Kaynak: AA