Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, salgınının ortaya çıktığı günden bu yana, koruma ve dezenfekte başta olmak üzere her türlü tedbiri alırken, virüsten korunma yolları ile ilgili vatandaşların bilgilendirilme çalışmalarını da sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüse karşı 11 ilçede cadde ve sokakları özel hazırlanmış solüsyon ile dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salgına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ il genelinde tüm ilçelerimizde cadde ve sokaklar ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerimiz özverili bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, salgın tehlikesi geçene kadar her türlü tedbiri almaya, halkımızın yanında olmaya ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz."

Kaynak: AA