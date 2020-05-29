Tekirdağ'da korona tedbirli Cuma Namazı
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Tekirdağ'da korona tedbirli Cuma Namazı

- Tekirdağ'da korona tedbirli Cuma Namazı Tekirdağ'da vatandaşlar aylardır Cuma Namazlarını kılamadıkları camilere akın etti.

29.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:21

- Tekirdağ'da korona tedbirli Cuma Namazı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da vatandaşlar aylardır Cuma Namazlarını kılamadıkları camilere akın etti. Kronavirüs tedbirleri kapsamında camiye gelen vatandaşlar mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Tekirdağ'da Cuma Namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı. Camiye giriş yapan vatandaşlar kendilerine işaretlenmiş yerlerde mesafe kurallarına riayet ederek namaza oturdu. Mesafe kuralları nedeniyle caminin avlusu dolup taşınca bazı vatandaşlarda caminin etrafındaki yeşillik alanda namazlıklarını açarak namaza oturdu. Cuma Namazı kılınıp dua edildikten sonra camiden çıkan vatandaşlar mesafe kurallarına uyarak cami kapısından çıkış yaptı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'de Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mimar Sinan'ın nadide eserlerden olan Rüstempaşa Camii'nde mesafe kurallarına uyarak Cuma Namazını kıldılar.

Tekirdağ'da korona tedbirli Cuma Namazı

Kaynak: İHA

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