Tekirdağ'da korona sessizliği
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Tekirdağ'da korona sessizliği

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da korona sessizliği Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Tekirdağ'da korona sessizliği

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı resmi tatil olması sebebiyle Perşembe akşam saat 19.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi de sessizliğe büründü.

Kentte sessizlik sürerken, kısıtlama nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de şehrin çeşitli yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Tekirdağ'da korona sessizliği
Tekirdağ'da korona sessizliği
Tekirdağ'da korona sessizliği
Tekirdağ'da korona sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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