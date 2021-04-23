Tekirdağ'da korona sessizliği
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Tekirdağ'da korona sessizliği

Tekirdağ'da korona sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı resmi tatil olması sebebiyle Perşembe akşam saat 19.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi de sessizliğe büründü.

Kentte sessizlik sürerken, kısıtlama nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de şehrin çeşitli yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da korona sessizliği
Tekirdağ'da korona sessizliği
Tekirdağ'da korona sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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